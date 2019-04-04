Ünlü anketçi erken seçim için tarih verdi!

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, "2020'nin sonu veya 2021'in başında ben bir seçim bekliyorum" diyerek erken seçim olacağını iddia etti.

Güncellenme 04 Nisan 2019 16:14

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, katıldığı bir televizyon programında partilerin seçim performanslarını ve olası siyasi senaryoları değerlendirdi.

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, TV5'de Ahu Özyurt'un sorularını yanıtladı.

Seçim sonrası partilerin performanslarını ve gelecekteki olası seneryoları değerlendiren Sarı, bir seçim bölgesi hariç, AK Parti'yle yarıştığı her yerde MHP'nin kazandığını aktaran Sarı ayrıca AK Parti'nin daha önce yönettiği kimi belediyelerin de dikkat çekici bir biçimde MHP'ye geçtiğine söyledi.

"CHP, İyi Parti'ye çok taviz verdi"

İyi Parti'nin seçim sonuçlarını da değerlendiren Konsensus Başkanı, CHP'nin pek çok belediyeyi İYİ Parti'ye bırakmasına rağmen, İYİ Parti'nin beklenen başarıya ulaşamadığının altını çizdi.

Sarı, "O kadar çok taviz verilmesine rağmen İYİ Parti birkaç tane ilçe dışında hiçbir yerde kazanamadı" derken İyi Parti'nin seçimi kazanmaktan çok kazandırdığını savundu.

Murat Sarı, Türkiye'deki siyasal denklemin sürdürülemeyeceğini savunarak 2020 sonunda erken seçim beklediğini söyledi.

"Erken seçim bekliyorum"

AK Parti'nin mecliste çoğunluğunun kalmadığını, MHP vasıtasıyla 'işlerin sürdüğünü' söyleyen Sarı, "Dört buçuk sene var diyorlar ama bu şekilde bu gitmez! 2020'nin sonu veya 2021'in başında ben bir seçim bekliyorum" diye konuştu.