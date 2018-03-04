Ünlü anket şirketi Gül'ün oy oranını açıkladı!

2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığına umut bağlayanlar yapılan anket sonuçlarını hiç beğenmeyecek.

Güncellenme 04 Mart 2018 16:35

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. SP Lideri Temel Karamollaoğlu bu iddialar hakkında "adayımızdır diyemeyiz ama adayımız değildir de diyemeyiz" demişti. Ardına ise önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir görüşme yapmıştı. Daha sonra ise AK Partili Şentop sürpriz bir şekilde Karamollaoğlu ile görüştü. Bu gelişmeler devam ederken yapılan son anketlerde ise adayların yüzdelikleri de şekillenmeye başladı.

"Saadet Partisi, Abdullah Gül'ü ikna etsin"

Abdullah Gül'ün adaylığı yapılan son anketlerle birlikte yeniden gözden geçirileceğe benziyor. İddiaya göre, CHP "Saadet Partisi Abdullah Gül'ü ikna etsin" diye ısrarcı davranıyor. Saadet ise bu konuda kapıları tamamen kapatmış değil. Gül cephesinden de "Erdoğan'ın karşısına aday olacak" iddiaları hakkında hala bir yalanlama gelmedi.

Gül'ün oyu sadece yüzde 5.5

Gelen bilgilere göre, Gül'ün aday olması durumunda, büyük bir hezimet yaşayacağı ve ona umut bağlayanları oy konusunda yanıltacağı belirtildi. Sabah gazetesinden Mahmut Övür; bu Pazar seçim olsa, Gül'ün sadece yüzde 5.5 oy alacağını ve Erdoğan’ın ise yüzde 46.5 oyla ilk sırada yer alacağını yazdı.

Bu Pazar seçim olsa?

Bu kapsamda, Optimar Araştırma şirketi ise vatandaşa "bu Pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" diye sordu: