Ünlü alışveriş sitesi bu sözlerle özür diledi

Ünlü online alışveriş platformu n11, "siren çalmıyoruz" şeklindeki bildirimi sonrası açıklama yaptı.

Güncellenme 12 Kasım 2018 10:16

Önceki gece saatler tam gece yarısını gösterdiğinde n11’in mobil uygulaması 11.11 yani 11 Kasım kampanyasının başladığını duyurdu. Bu kapsamda gönderdiği bildirim ise büyük tepki çekti.

Gönderilen bildirimde, “İçimize sinmedi, rahatsız olabileceğini göze alarak – en azından siren çalmayarak- mesaj atıyoruz. Saat 00.00 itibarıyla özel indirimli ürünler sayfası açılacak…” mesajına yer verildi.

Bir gün önce 10 Kasım olması sebebi ile n11’in “siren çalmıyoruz” ibaresi çok sayıda vatandaş tarafından eleştirildi.

Gelen bu tepkiler üzerine n11 açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, Atatürk’ün hatırasına sahip çıkılan bu günlerde çok yanlış anlaşıldıkları ve yanlış yorumlandıkları belirtilerek özür dilendi.

Ünlü online alışveriş sitesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Değerli kamuoyuna,



Bu gece saat 00:00’da uygulamamızdan atılan bildirimle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.



Öncelikle, şu an derin bir üzüntü yaşadığımızı tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmak isteriz.

“Siren” kampanya temasıymış



Gece yarısı rahatsızlık vermemek amacıyla sessiz modda gönderilen bildirim metnine, kampanya temamız olan “siren” kavramını konu etmek, aziz Ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır.

“Özür dileriz”

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’e ve onun ilkelerine bağlılığımız bizim en vazgeçilmez değerlerimizden biri iken, bu talihsiz durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüz. Bu yanlış anlaşılmaya mahal veren bildirimden dolayı içtenlikle özür dileriz.

n11.com"