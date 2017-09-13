Ünlü aktörün oğlu ev arkadaşını rehin aldı
Jean Claude Van Damme'ın oğlu Nicholas Van Varenberg, tartıştığı ev arkadaşını bıçakla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklandı.
Dövüş filmlerinin usta aktörü Jean Claude Van Damme'ın oğlu Nicholas Van Varenberg, ev arkadaşıyla tartıştı.
Yaşanan tartışma sonrası Van Varenberg, arkadaşını bıçakla rehin aldı.
Yaklaşık 20 dakika sonra rehineyi serbest bırakan Van Varenberg tukuklandı.
21 yaşındaki Varenberg'in evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde de bulunduğu öne sürüldü.