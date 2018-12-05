Ünlü aktör Sean Penn, Kaşıkçı'nın belgeselini çekecek

ABD'li ünlü aktör Sean Penn, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili belgesel çekimi için Türkiye'ye geldi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 17:34

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD’li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Peen bir süre görüntü aldı

Dünyaca ünlü aktör Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun önüne korumaları ile birlikte 10 kişilik bir grupla geldi. Polis bariyerlerinin ardından burada bir süre görüntü alan Penn, daha sonra geçtiği konsolosluk konutunun önünde de görüntü aldı.

Ünlü oyuncu çekim ekibiyle birlikte bölgedeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürüyor.

Ne yaşanmıştı?

Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili yaptığı haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemlerini yaptırmak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı.

Emniyet birimlerinin yaptığı değerlendirme sonrasında Kaşıkçı’nın, burada İstanbul’a iki uçakla Suudi Arabistan’dan gelen bir grup tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 15 kişinin bulunduğu grup burada Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayırdıktan sonra ülkelerine geri döndüğü ortaya çıkmıştı.