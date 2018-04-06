Üniversiteyi kana bulayan cani ve eşi böyle görüntülendi!

Dün Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni katleden Volkan Sayar ve eşi cinayet sonrası ilk kez görüntülendi.

Güncellenme 06 Nisan 2018 16:48

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni hunharca katleden araştırma görevlisi Volkan Bayar ve olayın tanığı olan eşi Saadet Aylin Bayar, sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet sonrası ilk kez görüntülenen Vokan Bayar ve eşinin yüz ifadeleri dikkat çekerken, Saadet Aylin Bayar'a da kelepçe takılması gözlerden kaçmadı.

Eşine de kelepçe takıldı

Dün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye'yi sarsan olay sonrası ilk kez görüntülenen Volkan Bayar ve eşine kelepçe takıldı.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını dile getiren Volkan Bayar'ın yüz ifadesi ise tartışma konusu oldu. Sağlık kontrolüne götürülen Volkan Bayar oradan adliyeye sevk edildi.

İlk kez görüntülendiler

Cinayeti işleyen Volkan Bayar'ın eşi Saadet Aylin Bayar olay anını gören tanıklardandı. Olay sonrası eş Sayar'da gözaltına alınmıştı. İkili dün geceden bu yana emniyette tutuluyordu. Bugün ilk kez medya önüne çıkarılan Saadet Bayar'a kelepçe takılmış olması dikkat çekti.

Ne yaşanmıştı?

Volkan Bayar dün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı öldürmüştü.

Olay sonrası cinayete tanıklık eden eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alınmıştı. Zanlılar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.