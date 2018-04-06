Üniversiteyi kana bulayan akademisyenin ifadesi ortaya çıktı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dün 4 akademisyeni hunharca katleden araştırma görevlisinin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 09:42

Dün Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın rektörlük tarafından hakkında açılan idari soruşturma zarfını okuduktan sonra sinirlenip katliamı yaptığı ortaya çıktı.

4 kişi vurmuştu

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla vurarak öldürmüştü.

Volkan Bayar ve eşi gözaltına alındı

Olay sonrası Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası gazetecilere açıklama yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın ifadesi hakkında bilgi verdi. Çakacak, "Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı" dedi.

Yasin Armağan, Bayar’ı şikayet etmiş

Bayar'ın ifadesine göre, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Daha sonra rektörlük bu kişi hakkında idari soruşturma açmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor.

Zarfı okuduktan sonra çılgına dönmüş

Eline geçen zarfı eşini de yanına alarak okuyor. Okuduktan sonra sinirleniyor hemen otoparkta bulunan aracına biniyor. Bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra ise diğerlerinin odasına girerek cinayetler bir bir işliyor.

Olay farklı yerlere çekildi

Vali olayın çok farklı yerlere çekildiğini ve bu bilgileri bu yüzden açıklama gereği duyduklarını söyledi.