Gençlik hikayesini anlatan "Öğrenci Kafası: Soygun" filmi 11 Mayıs'ta vizyona giriyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 11:22

11 Mayıs'ta vizyona girecek olan "Öğrenci Kafası: Soygun" filmi, film çekmek için herşeyi göze alan bir grup üniversiteli arkadaşın kampüsteki banka ATM'sini soymaya çalışan eğlenceli macerasını anlatıyor.

Film üç hafta içinde çekildi

Film 3 hafta içinde Eskişehir'de çekildi. Filmin yönetmen ve senaryo yazarı olan Ayhan Sonyürek Eskişehir'de sinema eğitimi aldığı sırada geliştirdiği hikayeyi uzun yıllar sonra hayata geçirdi.

Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunu genç kuşağın parlak isimleri oluşturuyor.

FİLMİN OYUNCULARI

Rüzgar Erkoçlar

Rüzgar Erkoçlar ekrandan bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyuncu. 10 yaşından beri kamera önünde olan oyuncu bugüne kadar pek çok dizi, sinema ve reklam filminde rol aldı. Öğrenci Kafası: Soygun'da gençlerden prensip sahibi, idealist olan Toprak'ı canlandırıyor.

Erkoçlar "Öğrenci Kafası: Soygun" filmi kendi kariyerinde çok önemli bir yere koyuyor. "Yönetmen Ayhan Sonyürek'le sonu arkadaşlığa varan bir işbirliği içinde olduk. Bu film sayesinde oyunculuğuma çok şey kattım. Oyuncu arkadaşlarımın pozitif, yüksek enerjisine ben de ayak uydurdum. Başından sonuna kadar çok emek verdiğimiz, çok eğlendiğimiz bir film oldu" diyor. Erkoçlar'ın bir de mesajı var "Şuanda herkes La Casa Del Papel diye soygun konulu bir diziden bahsediyor. Ama o dizi yokken biz vardık".

Erkoçlar'ın oyunculuk dışında bir iddiası da var. Gelecekte Tomorrowland festivalinde sahne alacak bir kaç Türk DJ'den biri olmak. Bunun için de uzun dönemdir müzik ve prodüksiyon dersleri alıyor.

Beril Kayar

Beril Kayar'ı Acayip Hikayeler, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar ve O hayat Benim gibi sevilen dizilerden tanıyoruz. Yakın zamanda Öğrenci Kafası: Soygun filmi dışında Onur Ünlü'nün Put Şeylere isimli filminde de rol aldı. Aynı zamanda modellik de yapan Beril Kayar Öğrenci Kafası: Soygun'da ağzını her açtığında küfür dökülen ama dobra tavırlarıyla arkadaşlarının vazgeçilmezi olan Pınar'ı canlandırıyor.

Tolgar Özaltındere

Oyunculuk eğitimini en son Los Angeles'ta UCLA'de yaptığı master programıyla taçlandıran Tolgar Özaltındere dönüşte kendini Öğrenci Kafası: Soygun'un setinde bulduğunu söylüyor. Eski kaleci Eser Özaltındere'nin oğlu olan Tolgar Özaltındere'nin oyunculuk yapmaya karar vermesinin nedeni ise anneannesi Feri Cansel. Yeşilçam'ın efsane aktristi Feri Cansel'in hikayeleriyle büyüyen torun Tolgar Özaltındere "Ailede başka oyunculuk yapmak isteyen çıkmadı. Ben de hem bu genin izinde hem de anneannemin başlattığı geleneği sürdürmek için çok küçük yaşlarda oyuncu olmaya karar verdim" diyor.

Merve Akaydın

Merve Akaydın yeni neslin popüler isimlerinden. Konservatuardan mezun olduktan sonra Şefkat Tepe dizisinde 2 sezonu aşkın Aslı isimli karakteri oynadı. Çok sevildi. Akaydın "Bu diziden başka televizyonda başka bir işte çalışmamış olmama rağmen sosyal medyada Merve Akaydın fan club adı altında bir araya gelen yüzlerce kişi hala beni takip ediyor. Nereye gitsem geliyorlar, sevgilerini hep hissettiriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diyor. Genç oyuncu Öğrenci Kafası: Soygun filmi dışında yakın zamanda Arabesk müzikalinde rol aldı. Akaydın Öğrenci Kafası: Soygun'da seksi ve şımarık üniversite kızı oynuyor.

Mustafa Gültekin

Öğrenci Kafası: Soygun'un belki de bundan sonra televizyon-sinema ekranlarında daha çok görünmesine vesile olacağını düşündüğümüz oyuncu Mustafa Gültekin bugüne kadar reklam filmleri dışında tiyatro ağırlıklı oyunculuk yaptı. Halen Ortaoyuncula tiyatrosunda. Öğrenci Kafası: Soygun'da üçkağıtçı bir karakter olan Şeref'i canlandırıyor. Gültekin Rowan Atkinson'ın Mr. Bean karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Emel Çetin

Emel Çetin'i pek çok reklam filminin yanı sıra Hanım Köylü dizisindeki Döne Döner karakteriyle tanıyoruz.

İlayda Findanlık

İlayda Fidanlık'ı Hayt Mucizelere Gebe dizisindeki Ebru rolüyle biliyoruz.