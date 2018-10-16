Üniversitelerdeki FETÖ'cülere operasyon!

FETÖ'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 16:43

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerinde olduğu toplam 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Ekim'de İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

ByLock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı

Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor