Üniversite saldırısında ihmal mi var?

Dün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan B. isimli şahıs tarafından vurulan 4 akademisyen son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 11:39

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dün yaşanan katliam sonrası ölenlerin ardından tören düzenlendi. 4 akademisyenin acılı aileleri saldırıda ihmal olduğunu iddia etti ve tören sırasında tepkilerini dile getirdi.

Rektörün üzerine yürüdüler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenis sırasında ölenlerin yakınları ihmal olduğu gerekçesi ile rektörün üzerine yürüdü.

Tören düzenlendi

Polisin sıkın güvenlik önlemleri aldığı üniversitede tören saat 11.00'de düzenlendi. Tören sonrası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine gönderildi.

Kimler hayatını kaybetti

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Volkan B. isimli zanlı, dün fakülte binasına silahlı saldırı düzenlemiş ve Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı isimli akademisyenleri öldürmüştü.

Daha önce hakkında idari soruşturma başlatılmış

Üniversitenin rektörlüğü tarafından bazı akademisyenlere sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Volkan B. hakkında idari soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Saldırı düzenleye şahıs ve eşi gözaltına alınmıştı.