Üniversite öğrencisi intihar mı etti?

Ankara'ya geziye giden özel üniversite öğrencisi Alara Karademir'in neden intihar ettiği tartışma konusu oldu.

Güncellenme 26 Mart 2018 11:40

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Başak Alara Karademir, Ankara’da bir geziye gittiği sırada intihar etti.

İki hoca görevlendirildi

Arkadaşları ile birlikte geziye giden Karademir, Perşembe akşamı İstanbul’dan yola çıkıp Cumartesi günü de geri dönmeyi planlamışlardı. Üniversite öğrencilerin gezisine eşlik etmeleri için 2 hoca görevlendirdi. Bunlardan birisi Yrd. Doç. Hasan Atilla Güngör, diğeri ise araştırma görevlisi Ali Erdoğan’dı.

Gezi güzel geçti

Cuma günü sabah saatlerinde 1. ve 2. Meclis ziyareti ile başlayan gezide öğrenciler çok mutluydu. Alara Karademir ise dayısı Gencer Gündüz’e gezide çektirdiği kareleri gönderiyordu. Güzel giden gezi sonrası Cuma akşamı eğlenen gençlerden Karademir’in mutluluğu uzun sürmedi.

Tartışma çıktı

Otelde bir odada toplanan grupta bulunan Alara Karademir ile Hasan Atilla Güngör arasında tartışma çıktı. Daha sonra ise Güngör odadan ayrılarak, birinci kattaki odasına gitti.

Hocasının odasına gidiyor

İddiaya göre ise olay bundan sonra gelişiyor. Genç üniversiteli kız öğrenci bir arkadaşını yanına alarak hocasından özür dilemek için odasına gidiyor. Yaptıkları konuşmadan sonra ise hava almak için otelin lobisine iniyor. Bir süre geçtikten sonra Güngör'ün 1. kattaki odasından gürültüler yükseliyor. Resepsiyon görevlileri uyarmak için odaya çıkıyorlar.

Alara intihar ediyor

Gürültü gece saat 04.00’e kadar sürüyor. Güngör lobiye iniyor ve Kandemir’in kendisini banyoya kilitlediğini ve intihar ettiğini iddia ediyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılıyor. Odaya girildikten sonra ise Alara Karademir hastaneye kaldırılıyor.

Dayısı olay yerini inceledi

Yaşananları anlatan Gencer Gündüz, Alara’nın kendisini banyoya kilitlediğini, intihar ettiğinin söylediğini, kendisinin gidip banyoyu gördüğünü, küçük bir yer olduğunu, hiçbir çırpınma veya boğuşma emaresi olmadığını, kendini duşakabinin kenarına astığının söylediğini, çok sağlam bir malzemeden yapılmadığını, yerden de çok yüksek olmadığını anlattı.

Bir saat odasında tutmuş

Gündüz, öğrencilerden sorumlu hocanın Alara’nın odasından bir saatten uzun bir süre odasında çıkmasına izin vermediğini, resepsiyon görevlilerinin ise en az 3-4 kez dışarı çıkmak için çaba gösterdiğini ifadelerinde belirttiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat ise şunları kaydetti:

"Güngör ifadesinde kapının dışarıdan açılmasının mümkün olmadığını söyledi. Gidip baktık, kapının dışarıdan açıldığını gördük. Zaten çok alçak bir yer. Güngör ifadesinde 'aşağıda 10 dakika kaldım' diyor; otel görevlileriyle konuştuk, 1 saate yakın aşağıda kaldığını söylediler.

“Benim kızla 2 senedir ilişkim vardı”

Güngör ifadesinde 'Benim kızla 2 senedir ilişkim vardı. Ayrılırsan intihar ederim, diye tehdit ediyordu' demiş. Mahkeme de adli kontrolle serbest bıraktı."

Başında dayısı bekliyor

Yoğun bakımda tedavi gören ve hayati tehlikesi devam eden Alara’nın başından dayısı Gencer Gündüz ise bir an olsun ayrılmıyor.

Avukat itiraz edecek

Alara Karademir'in ailesinin avukatı Aslan Abid Uğuz Güngör'ün serbest bırakılmasına itiraz etmeye hazırlanıyor.