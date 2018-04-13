Umreye diye çıktılar, kendilerini Şanlıurfa'da buldular!

Kahramanmaraş'ta bir firma, kutsal topraklara götürmeyi vaat ettikleri vatandaşları Gaziantep ve Şanlıurfa'ya götürdü.

Güncellenme 13 Nisan 2018 10:51

Kahramanmaraş Elbistan'da Umreye gitmek isteyen vatandaşlar bir turizm şirketine başvurdu. 68 kişiden oluşan kafile kutsal topraklara gitmek için yola çıktılar ama Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi.

İki otobüsle yola çıktılar

Kayseri'de bulunan bir firma, Umreye gitmek isteyen 68 kişilik bir grubu Elbistan'dan alarak iki otobüsle yola çıktı. Aralarında yaşlı insanlarında bulunduğu kafile, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'yı dolaştı.

Dolandırıldıklarını anladılar

Otobüste dolandırıldıklarının farkına varan mağdurlar, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen mağdurlar, polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi. Umre ziyareti yapmak isteyen kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Firma kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlardan kişi başı 690 dolar aldığı belirtildi. Mağdurlar firmadan şikayetçi oldu.

Kayseri’den uçağa bindireceklerini söylemişler

Gazetecilere açıklama yapan mağdurlardan Durdu Mehmet Kılıç, firmayla anlaştıklarını, firma yetkililerinin Kayseri'den kendilerini uçağa bindireceklerini, bu yüzden otobüse bindiklerini, otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediklerini, akşam olduğunda kendilerini götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiklerini belirtti.

“Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler"

Yüksel Kılıç, "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler" ifadelerini kullandı.