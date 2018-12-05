Ümit Erdim’in eşinden şok açıklamalar!

2015 yılında yaşadıkları aşkla gündeme gelen Ümit Erdim ve Seda Çınar geçen yıl evlendi ve bu evlilikten geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları dünyaya geldi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 13:13

2015 Eylül ayında aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim ve Seda Çınar çifti geçtiğimiz yıl sade bir düğün ile dünya evine girdiler. Genç çiftin geçtiğimiz aylarda ‘Ses’ adından bir bebekleri dünya geldi. Gün geçtikçe büyümeye devam eden bebek Ses, çok şirin pozlar vermeye devam ediyor.

Seda Erdim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ailecek bir poza yer verdi ve açıklama olarak da "Doğduğu günden bu yana kamera önünde pek bir rahat bizimkisi. Sanırım babasının yolundan gidecek" notuna yazdı. Paylaştıkları bu fotoğrafa takipçilerden yanıt gecikmedi ve ‘Maşallah’ yorumu yaptılar.

Doğar doğmaz paylaşım yaptı

Ümit Erdim kızı dünyaya geldiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah’ın mucizesine tanık olmak... İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım, canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi"