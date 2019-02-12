Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon

Saros Körfezi’nden Türkiye'ye sokulmaya çalışılan yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 14:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir çetenin sürat tekneleri ile Saros Körfezi’ne getirecekleri yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş esrarı Türkiye'ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratı üzerine operasyon başlattı.

2 ton skunk ele geçirildi

Polis ekipleri, Saros Körfezi’nden itibaren takip ettikleri şebekeye uyuşturucu yüklü okul taşıtı ibareli minibüs ile çakar lamba ve siren takılı otomobili, Mahmutbey gişelerinde durdurdu. Araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ton skunk ele geçirildi.

Bu miktarın Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek skunk olduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yarın emniyette sergileneceği belirtildi.

Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya’dan açıklama

Operasyona ilişkin ilk bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken, operasyon görüntüsü ve detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Saros Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki skunk uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube (NARKOTİM) ekiplerimizi yürekten kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu da, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda da 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını da bildirdi.