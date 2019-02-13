Ülkücüler yasta! Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camianın sevilen sanatçısı Ozan Arif, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 13 Şubat 2019 11:45

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz’la beraber en fazla bilinen sanatçı 69 yaşındaki Ozan Arif tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun zamandır gırtlak kanseri tedavisi gördüğü belirtilen Ozan Arif’in vefatı Ülkücü camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Son zamanlarda sık sık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan polemikleri ile gündeme gelen Ozan Arif, sosyal medyadan son paylaştığı şiiri dolayısı ile Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanıyordu.