Ülkücü camia 'Ozan Arif'ine veda etti

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 16 Şubat 2019 13:18

OMÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı Ozan Arif lakaplı Ali Şirin, bundan üç gün önce saat 05.00 hayatını kaybetmişti. Ozan Arif’in cenazesi bugün Samsun’daki evinden uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Ozan Arif’in evine Türk bayrağı asılırken, tabutunun üzeri de Türk bayrağı ile kaplandı. Evinin önünde Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, yakınlarından ve sevenlerinden helallik alındı. Bu sırada sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi daha sonra cenaze aracına taşınarak, törenin düzenleneceği Büyük Cami'ye götürüldü.