Ülkeyi sarsan ensest ilişkide son gelişme

Sunucu Murat Başoğlu bir teknede 2 yıllık evli öz yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmişti. Olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:23

Ülke gündemine oturan ensest ilişki skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Evli yeğeni ile bir tekneden öpüşürken görüntülenen sunucu Murat Başoğlu'nun İzmir ve İstanbul'da bulunan 20 milyon TL değerindeki iki mülkünü satışa çıkardığı ve Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı'nın da satılmaması için mallara tedbir talebi koydurmak istediği öğrenildi.

Murat Başoğlu 29 Temmuz’da, Bodrum’daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile uygunsuz görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu’na 1’er milyon liralık tazminat davası açmıştı.

[Murat Başoğlu savcıya ifade verdi] Murat Başoğlu savcıya ifade verdi

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul’daki iki mülkünü 20 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Haberi alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.