Ülkesinden Rihanna'ya anlamlı görev

Ülkesi Barbados ünlü sanatçı Rihanna'ya Sıra Dışı ve Tam Yetkili Elçisi ünvanı verdi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 22:26

Kariyerine tasarımcılıkla devam etmek isteyen ve son olarak New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasıyla magazin gündemine damga vuran dünyaca ünlü yıldız Rihanna’ya ülkesi tarafından yeni bir elçilik verildi. Barbados hükümeti Rihanna’yı Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atadı.

Yeni bir görev verildi

Dünyanın beğeniyle takip ettiği ünlü star Rihanna, ülkesi olan Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

Ülkesinin Tam Yetkili Elçisi oldu

BBC’nin haberine göre, gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan ünlü yıldız, Barbados hükümetince ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi atandı.

Eğitim ve sağlık yardımı yapıyordu

Buna göre Rihanna, aldığı yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

“Rihanna ülkesini çok seviyor”

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Rihanna’nın memleketini çok sevdiğini, özellikle eğitim ve sağlık konularında birçok yardımda bulunduğunu ve kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

“Çok onurlandım”

Ülkesi Barbados’un 2008’den bu yana kültür elçisi olan Rihanna, "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" belirtti.

“Dört gözle bekliyordum”

Sorumluluk almak için hazır ve heyecanlı olduğunu belirten Rihanna, Barbados için Başbakan Mottley ve ekibiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Rihanna, Barbados'da doğdu

Tüm zamanların en çok satan albümüne sahip şarkıcılarından Rihanna, Karayipler'de bir ada ülkesi olan Barbados'da Saint Michael'de dünyaya geldi, başkent Bridgetown'da büyüdü.