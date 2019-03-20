Ukrayna, Türk yapımı İHA'ları test etti

Tamamen yerli olarak Türkiye’de yapımı gerçekleştirilen İHA'lar Ukrayna'da test edildi.

Güncellenme 20 Mart 2019 17:41

Tamamen yerli olarak Türkiye’de yapımı gerçekleştirilen Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı, Ukrayna tarafından test edildi.

Testleri ülkenin üst düzey yetkilileri izledi

Hmelnitski Bölgesi'ndeki askeri üste yapılan Bayraktar TB2 İHA'ların testlerini; Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, Savunma Bakanı Stepan Poltorak ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da izledi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından paylaştı

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının testini bizzat yer kontrol istasyonundan takip eden Poroşenko, İHA'ların hedeflerini nasıl tespit ettiğini ve vurduğunu gösteren videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.