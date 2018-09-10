Ufuk Bayraktar: 6 ay sonra görüşürüz!

20 gündür cezaevinde olduğu öğrenilen Ufuk Bayraktar, gönderdiği mektupta, "6 ay sonra görüşürüz" dedi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 12:25

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliği karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar’ın 20 gündür cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. 2007’de silahlı bir kavgaya karışan ve davası 20 gün önce sonuçlanan ünlü oyuncunun 6 aylık hapis cezasını kesinleştiği ortaya çıktı. 6 aylık cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunan Bayraktar, yolladığı mektupta, "6 ay sonra görüşürüz" dedi.

2007’de karıştığı bir kavgada ruhsatsız silah bulundurma suçundan tutuklanan oyuncu, cezaevinden mektup gönderdi.

Hayatın insana doğumundan ölümüne dek birçok şeyi yaşatarak, kazandırarak, kaybettirerek, düşündürterek olgunlaştırdığını belirten Bayraktar, hayatın aratıp öğreten ve isteyene de gerçeği bulduran müthiş bir okul ve sınav yeri olduğunu ifade ederek, “Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benimde 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım” dedi.