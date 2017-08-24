UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi

3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş G grubunda Monaco, Porto ve Leipzig ile eşleşti.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 20:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminde 3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapıldı.

Kura çekiminde 3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı.

A GRUBU:

Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova

B GRUBU:

Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic

C GRUBU:

Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Karabağ

D GRUBU:

Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon

E GRUBU:

Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor

F GRUBU:

Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

G GRUBU:

Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig

H GRUBU:

Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL

Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

NTV

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