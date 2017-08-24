UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi
3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş G grubunda Monaco, Porto ve Leipzig ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminde 3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapıldı.
Kura çekiminde 3. torbada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı.
A GRUBU:
Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova
B GRUBU:
Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic
C GRUBU:
Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Karabağ
D GRUBU:
Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon
E GRUBU:
Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor
F GRUBU:
Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord
G GRUBU:
Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig
H GRUBU:
Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL
Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
NTV