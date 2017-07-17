UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti
UEFA Tahkim Kurulunca Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra 2 yıl ertelemeli 1 uyıl men cezasının iptali için yaptığı başvuru reddedildi.
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Beşiktaş'ın UEFA'ya yaptğı itiraz kabul edilmedi.
UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Lyon maçında çıkan olaylardan sonra UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini duyurmuştu. Beşiktaş bu karara itarz etti. Ancak beklenen haber gelmedi. UEFA eşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.
UEFA'NIN BEŞİKTAŞ'A CEZASININ GEREKÇELERİ
- Tribün kargaşası
- Tribündeki patlayıcı maddeler
- Rakip taraftara yabancı madde atılması (Hürriyet/Arena)