UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti

UEFA Tahkim Kurulunca Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra 2 yıl ertelemeli 1 uyıl men cezasının iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

Güncellenme 17 Temmuz 2017 16:25

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Beşiktaş'ın UEFA'ya yaptğı itiraz kabul edilmedi.

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.



UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Lyon maçında çıkan olaylardan sonra UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini duyurmuştu. Beşiktaş bu karara itarz etti. Ancak beklenen haber gelmedi. UEFA eşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.



UEFA'NIN BEŞİKTAŞ'A CEZASININ GEREKÇELERİ