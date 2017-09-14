Üçüncü kattan atladı, darp edilerek öldürüldü!

İstanbul Kasımpaşa'da sevgilisinin evine giden genç adam, sevgilisinin oğlunun geldiğini duyunca 3 kattan atladı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 09:38

İstanbul Kasımpaşa'da Salih Eşiyok (35), önceki gece saat 03.00 sıralarında işten çıktıktan sonra, iddiaya göre bir süredir sevgilisi olan H.E.'nin (36) Çatmamescit Mahallesi'ndeki evine gitti.

H.E.'nin 18 yaşındaki oğlu M.M.E. de eve gelince Eşiyok kendini bir odaya kilitledi. Eşiyok odadayken M.M.E de kapıyı zorlayarak açtı ve Eşiyok'un 3. kattaki evin camından atladığını gördü. Sokağa inen M.M.E., yerde yatan Eşiyok'u darp etti.

"Ben mutfaktan bıçağı alırken o kendini odaya kilitledi"

Eşiyok hayatını kaybederken gözaltına alınan M.M.E.'nin "Ben mutfaktan bıçağı alırken o kendini odaya kilitledi, sonra da atladı. Aşağı inip tekme attım" dediği öğrenildi. M.M.E. tutuklandı.