Ücretli poşet uygulamasında değişiklik mi yapılacak?

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerin daha önce ücretsiz verdiği poşetten 10 kuruş kar etmelerini eleştirdi.

Güncellenme 15 Şubat 2019 15:36

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerin daha önce ücretsiz olarak verilen poşetten şu an 10 kuruş kar elde etmelerini eleştirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu uygulamanın kaldırılmasına sıcak baktığını söyledi.

Ücretli poşet mevzuatı yeniden düzenlenecek

Plastik sanayicileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Ankara'da buluştu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ücretli poşet mevzuatının yeniden düzenleneceğini belirtti.

Marketlerin 10 kuruş kazanması haksız kazanç

Eroğlu, plastik poşetten alınan 25 kuruşun 10 kuruşunu marketlerin almasını doğru bulmadıklarını, daha önce ücretsiz verdikleri poşetten 10 kuruş kazanmalarının haksız bir kazanç olduğunu, çevre için yapılan bir uygulamadan elde edilen gelirin yine çevre için harcanmasının doğru olduğunu söyledi.

Bakanlık da buna sıcak bakıyor

Plastik sanayicilerinin bilinçli tüketimden yana olduğunu belirten Eroğlu, bu uygulamada marketlerin poşetten aldıkları payın tamamen kaldırılmasını istediklerini, bakanlığın da buna sıcak baktığını, bu konu hakkında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.