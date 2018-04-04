Üçlü zirve sonrası liderlerden kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki kritik zirve sona erdi. Toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalındı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Tüm terör örgütleri ile aynı mesafede olunmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirveye ev sahipliği yapıyor olmanın memnuniyeti içinde olduğunu, bugün gelecek döneme ışık tutacağına inandığı istişareler gerçekleştirdiklerini, gerginliği azaltma bölgelerinde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İdlib'deki 8. gözlem noktada kararlılık gösterildiğine, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesinin, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlı olduğuna, çevre ülkelere ve tüm bölgeye tehdit oluşturan terör örgütlerinin dışlanmasının çok ama çok önemli olduğunu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülke olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı mücadelenin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı da verildiğini, teröristlerden temizlenen bölgelerin temizlemekle kalınmadığını, altyapı ve üstyapısı ile yaşanabilir hale getirildiğini söyledi.

Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor

Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli'nin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Cerablus ve El Bab bölgesine şu ana kadar 160 bin Suriyeli'nin geri döndüğünü, Afrin'e de yüzbinlerce Suriyeli'nin döneceğini düşündüğünü, Tel Rıfat, İran ve Rusya ile beraber hareket etmeye hazır olunduğunu, Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG'nin kontrolündeki tüm bölgelerin temizlemeden operasyonların durmayacağını belirtti.

Suriye’nin toprak bütünlüğü temin edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilirse DEAŞ ve YPG'nin çatışır gibi göründüğünü ama birbirlerine alan açtığını, Suriye'de belli bölgelere önce DEAŞ'in sokulduğunu sonra onunla savaşıyor görüntüsünde YPG'nin sokulmakta olduğunu, Suriye huzur bulmadan Türkiye'nin huzur bulamayacağını, Suriye'de yaşananların anlamı ve öneminin Türkiye için ayrı bir yere sahip olduğunu, Suriye'deki tüm operasyonlarda sivil kayıpların önüne geçtiklerini, Türkiye'nin operasyon bölgeleriyle diğer şehirlerin fotoğrafları yan yana konulursa ne demek istediğinin anlaşılacağını, buna karşılık terör örgütünün etkin olduğu bölgelerde sürekli bir gerilim olduğunun görüldüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi ve ülkenin geleceğinin inşası için hemfikir olunduğunu söyledi.

Adil çözüm önerisi

Suriye'nin ve bölgenin geleceğinin 3-5 terör örgütü tarafından karartılmasına izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, mutabık kalınan hedeflere kararlılıkla yürüneceğine, uluslararası toplumu, sorunun adil çözümüne destek olmaya çağırdıklarını, yapılan istişare ve alınan kararların Suriye için hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

Bölge son zamanlarda önemli terör olayları ile sarsıldı

Hasan Ruhani, Bölgenin son seneler büyük ve çok önemli sorunlarla karşılaştığını, bu sorunun da terörizm olduğunu, bazı ülkelerce eğitilmiş, bu ülkeler tarafından para sağlanmış ve modern silahlar temin edilmiş olduğunu, bu teröristlerin Suriye halkına ait olan petrolü ve Suriye'ye ait tarihi eserleri satabildiklerini, başta ABD'nin DEAŞ gibi El Nusra gibi terör örgütlerinin bu bölgede uzun süre kalmasını istediğini, fakat Suriye ve Irak gibi büyük halkların dost ülkelerin yardımıyla bu tehlikeyi yok ettiğini, terörizmle mücadele doğrultusunda yaklaşık 15 ay önce Astana'da bir toplantı yapıldığını, bir süreç belirlendiğini, bu süreçte Suriye'de kısmi ateşkes sağlandığını, 4 bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturulduğunu, bu süreçte İran, Rusya ve Türkiye temel rol oynadığını belirtti.

Mülteciler çok ümitli

Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnun olduğunu söyleyen Ruhani, Suriyeli mültecilerin de evlerine dönmek için bugün daha çok ümitli olduklarını, 3 ülke liderlerinin Ankara'da üçüncü zirveyi gerçekleştirmesinden mutlu olduğunu, üçlü zirvelerde çok önemli ve yararlı toplantılar gerçekleştirdiklerini, en mutlu olduğu anların ise üç ülkenin Suriye'nin mazlum halkına yardım için mutabık kalması olduğunu, pratikte de öyle kalınmasını dilediğini, Suriye'nin mazlum halkına daha çok yardım etmek istediğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin bakışından, Suriye sorununun hiçbir şekilde askeri seçeneği olmadığını, barışçıl çözümü teşvik ettiklerini söyledi.