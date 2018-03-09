Uçan araba için tarih verildi!

15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan araba projesini Hollanda firmasın PAL-V, 2019 yılında hayata geçireceğini duyurdu.

Güncellenme 09 Mart 2018 11:28

2019 yılında uçan arabalar artık havalarda olacak, 500 bin Euro değerinde olacak araçları kullanılacak kişilerin uçak lisansına sahip olmaları gerekmektedir.

Ön siparişler alındı

Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan dünyanın ilk uçan otomobilleri, görenlerin büyük beğenisini aldı ve PAL-V için ön siparişler verilmeye başladı. Siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alan şirket, otomobilin bitmiş haliyle büyük başarı elde etti.

Şirket kanalından gelen açıklamada, her şeyin tamamlandığı ancak son kalan güvenlik sertifikası da alındıktan sonra ilk teslimatın 2019 yılında başlayıp yapılacağını belirtti.

179 km hıza ulaşıyor!

Uçan araçlar karada 160 km hız ulaşırken, havada ise son hızı 179 km kadar çıkabileceği belirtildi. Menzili 562 km olan araç, 11 bin feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

En fazla 10 dakikada uçuşa hazır

PAL-V ile ilgili şirketten gelen açıklamada kara modundan uçuş moduna geçmesi tek düğme ile gerçekleşiyor, bu işlem ‘bir düğmeye basmak kadar kolay’ oluyor. Tüm işlemlerin tamamlanıp aracın uçuşa geçmesi 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor.

Sınırlı sayıda üretim

İlk etapta 90 tane gibi sınırlı sayıda bir üretimi olacak aracın satışa sunulacağı ilan edildi. uçan aracın fiyatının ise özellikleri gibi dudak uçuklatıyor. Aracın fiyatı 499 bin Euro (621 bin 500 dolar) olması hedefleniyor. İlk versiyonunun fiyatı 499 bin Euro iken ikinci versiyonunun 299 bin Euro olması bekleniyor. Firmanın müşterilerine sağlayacağı en büyük kolaylık ise araç fiyatının içerisinde uçuş derslerinin de dahil olması. Aracı kullanabilmek ve trafiği çıkarmak için birinci koşul pilot lisansına sahip olmak iken bu kolaylık şirket tarafından sağlanıyor.