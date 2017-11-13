Uçakta öpücük krizine neden olan damat konuştu!

İstanbul-Bodrum uçağında eşini öptüğü için kendisine müdahale eden yolcuyla tartışan yeni evli damattan açıklama.

Güncellenme 13 Kasım 2017 10:00

İstanbul-Bodrum uçağındaki 'öpücük' krizinin taraflarından olan yeni evli Mehmet Tulunay, "Anormal bir şey yapmamıştım. Bayramlaşır gibi öpüştük" dedi.

"Bayramlaşır gibi öpüştük"

Bir otel zincirinin genel müdürlüğünü yapan Mehmet Tulunay, önceki gün eşi Merve Tulunay'la balayı dönüşünde yaşadığı olay üzerine basın toplantısı düzenledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tulunay, şunları söyledi: "Bodrum'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçağa bindik. Eşimle 'Vatanımıza hoş geldik' düşüncesiyle sevinirken, tabir-i caizse 'bayramlaşır gibi' öpüştük. Arkamdaki kişi, 'Ne yapıyorsunuz kardeşim, uçakta öpüşülür mü?' dedi. 'Eşimi öpmek için sana mı soracağım?' diye tepki gösterdim. İnsanlar, 'Burası Bodrum uçağı, insanlar öper de sever de sarılır da. Bakmasaydın' dedi. 40 yaşındayım. Belli bir sosyal tecrübeye, aile terbiyesine sahibim. Ne yapıp yapmayacağımı iyi biliyorum. Sevgide hata varsa yine yaparım. Yine eşime sarılırım, yine öperim."

"Davacı olmadım"

Tulunay, "Eşi, çocuğu ile birlikte üzgün olduklarını hissedince ben de davacı olmadım. O beyefendi de eminim şu an üzgündür" diye konuştu.