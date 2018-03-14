Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin acı görüntüsü!

İran'da düşen özel Türk jetinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Güncellenme 14 Mart 2018 17:07

İran'da düşen özel Türk jetinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazeler işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Tabutlar üst üste konuldu

Cenazelerin ailelere teslim edildiği sırada acı bir görüntü kameralara yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde ise feci kazada yaşamını yitirenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran'ın ismine o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan cenazeler, tek tek ailelerin teslim edildi. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.