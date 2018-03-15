Uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı!

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Lianna Hananel toprağa verilirken, Eda Uslu, Ayşe And, Aslı İzmirli ve Melike Kuvvet için cenaze töreni düzenlendi.

Güncellenme 15 Mart 2018 13:44

İran'da geçtiğimiz Pazar günü düşen özel Türk jetinde hayatını kaybedenler bugün toprağa veriliyor. Sinem Akay, Mina Başaran, Burcu Urfalı, Ayşe And, Jasmin Buruh, Aslı İzmirli, Eda Uslu, Liana Hananel ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. İlk başta Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda Lianna Hananel için tören düzenlendi. Hannel törenin ardından toprağa verildi.

Liana Hananel bir çocuk annesiydi

Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenen 1 çocuk annesi Liana Hananel'in törenine çok sayıda kişi katıldı. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Jasmin Baruh’un cenazesine çok sayıda kişi katıldı

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden diğer bir isim olan Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

Eda Uslu, Beylikdüzü’nde toprağa verilecek

Düşen uçakta hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için de toprağa veriliyor. Uslu'nun tabutunu sevenleri omuzladı. Cenaze töreni Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne düzenlenecek. Uslu'nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı aile kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü.

Ayşe And ve Aslı İzmirli için ortak tören

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri ise saat 12.00'de Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. And'ın annesi tabuta gözyaşlarıyla omuz verdi. Anne And, tabutu musalla taşına kadar omzunda taşıdı.

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi yer aldı. Anne Gülay ve baba Coşkun İzmirli kızlarının tabutu başında bekledi. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

Melik Kuvvet de Konya’da toprağa verilecek

Kaza yapan uçağın ikinci pilotu olan Melik Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da kaldırıldı.

Zeynep Coşkun için yarın cenaze töreni düzenlenecek

Zeynep Coşkun ise yarın Bursa'da defnedilecek. Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi için kimlik tespit çalışmaları ise İran'da sürüyor.