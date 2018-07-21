Uçağı, "Millet Kıraathanesi" yaptılar

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Millet Kıraathanesi" ilk olarak Kastamonu'da hayata geçirildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 11:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve bazı kesimlerce eleştirilen "Millet Kıraathanesi" projesi, ilk olarak Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Uçak hurdaya çıkmıştı

İstanbul'da hurdaya çıkan ve eski bir yolcu uçağı olan Boing 737, Kastamonu Millet Kıraathanesi olarak halka açıldı.

Uçuş ömrü bitmişti

Uçuş ömrünü tamamlayan uçak, İstanbul'da satışa çıkarıldı. Kastamonu Belediyesi'nin satın aldığı ve parçalara ayırarak tırlara yüklediği uçak Kastamonu'ya götürüldü.

Boş bir arazide birleştirildi

Boş bir arazide birleştirilen uçak, daha sonra monte edilerek "Millet Kıraathanesi" olarak ziyarete açıldı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören uçak, öğrenciler tarafından da ziyaret edildi.

Hem yerel, hem de ulusal basın ziyaret ediyor

Hem yerel hem de ulusal basının ziyaret ettiği uçağın içinde, seçimlerden önce vaat edildiği gibi çay ve kek eşliğinde kitap okundu. Öte yandan oyun oynayacaklar için alanlar bulunan Millet Kıraathanesi'nin, sosyalleşme anlamında etkili olacağı düşünülüyor.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Uçağın Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ailelerin bu alan sayesinde birlikte sosyalleşebileceğini buna ek olarak da havacılığa olan ilginin artacağını belirtti.