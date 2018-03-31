Üç ülkeden savunma bakanları Giresun'da!

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları kritik bir zirve için Giresun'da bir araya geldi.

Güncellenme 31 Mart 2018 12:19

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları Üçlü Zirvesi bugün Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda başladı.

Koçkayası bölgesinde bir otelde gerçekleşen zirveye Giresun Milletvekili olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ev sahipliği yapıyor.

3 Bakan bölgeyi gezdi

Bakan Canikli, zirve öncesi Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'ya memleketi Giresun'u gezdirdi. Yöreye hayran kalan konuk bakanlar Giresun hakkında bilgi aldı.

Bakan Canikli konuşma yaptı

Yapılan gezi sonrası gerçekleşen 3'lü zirvenin açılışında konuşan Bakan Canikli, "Sizi burada seçim bölgemde ağırlamaktan ve 3 ülkenin savunma bakanları toplantısını burada düzenlemekten mutluluk duyuyorum" sözleri ile konuklara şükranlarını sundu.

Basına kapalı yapıldı

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda savunma alanında işbirliği mutabakatı konularının konuşulacağı toplantının ardından Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması ve bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.