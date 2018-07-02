Üç isim AK Parti'den istifa mı edecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, üç milletvekilinin istifa etmesi durumunda AK Parti'nin milletvekili sayısında bir değişme olmayacağını söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 17:15

24 Haziran'da yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin 295 vekili var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre ise bire kişinin bakan olabilmesi için milletvekili olmaması gerekiyor ya da istifa etmesi gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinde 300 vekil sınırına çok yaklaşan AK Parti'de vekil sayısının azalmaması gerekçesiyle bakanlık için vekillerin istifa ettirilmeyeceği, bütün bakanların dışarıdan atanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu kapsamda yeni bir açıklamada AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Üç vekil kriteri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili ve TBMM'deki dengeler açısından yeni Bakanlar Kurulu için AK Partiden milletvekili istifalarının olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Elitaş, "3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın" açıklamasında bulundu.