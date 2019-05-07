Üç ilde FETÖ operasyonu!
Eskişehir merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda üç şahıs gözaltına alındı.
FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir merkezli üç ilde örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 şahıs yakalandı.
İki kişi ByLock kullanıcısıymış
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen H.Y, M.Y. ve E.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.