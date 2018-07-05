Üç dev banka Türk Telekom'a talip oldu

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası yüzde 55 hissesi Ojer Telekomunikasyon'a ait olan Türk Telekom'u satın almak için harekete geçti.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 15:39

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklama, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

Kurumdan açıklama yapıldı

Kuruma yapılan başvuru sonrasında siteden yapılan açıklamada, "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..."

İddiaya göre bankalar, Türk Telekom'un hisselerini kuracakları ortak bir girişimle devralacak.

2013'te Lübnanlı şirkete satıldı

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.

Yüzde 55 hissesi Ojer'de

Halka açık konumdaki Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Ojer Telekomünikasyon'a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.