Üç bakanlık harekete geçti! Artık böyle satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını söyledi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 12:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın birlikte imzaladığı protokole ile artık okul kantinlerinde logosuz gıda satılmayacak.

'Gıda okur yazarlığı' çok önemli bir konu

Bakan Pakdemirli; çocukların kendilerine emanet olduğunu, çocukların sağlıklı gıdalara erişiminin ailelerin haklı talebi olduğunu, kendilerinin de bu yönde çalışma yürüttüğünü, okul gıdası uygulamasıyla velilerle bir emanet sözleşmesi imzalanacağını, Türkiye'de her 5 kişiden birinin obez olduğunu, gelişmiş ülkelerden daha iyi durumda olunduğunu ama çocukların yüzde 25'inin fazla kilolu olduğunu, 'Gıda okur yazarlığı'nın çok önemli olduğunu, Türkiye'de gıda okur yazarlığının çok yüksek olmadığını, bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazandırmak gerektiğini, bu sayede gelecekte çok daha sağlam nesiller yetişeceğini söyledi.

Evde ve okulda sağlıklı beslenme konusu

Ailelere çağrıda bulunan Bakan Pakdemirli, eğitim için iki konunun çok önemli olduğunu, bunlarından birinin ev diğerinin okul olduğunu, okulda yapılmaya çalışanın evde de olması gerektiğini, bu alışkanlık sayesinde daha sağlıklı nesiller yetiştirileceğini belirtti.

17 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor

Bakan Pakdemirli, hayata geçirilecek uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdasının ve sağlığının kontrol altına alınacağını, bu uygulamaya bugünden itibaren geçileceğini, bunun bir geçiş süreci olacağını, 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bundan sonra logosuz ürün satılmayacak

Logosuz ürünlerin bundan böyle okul kantinlerinde satılamayacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, gelecek nesiller için gıda okur yazarlığının uygulaması çok önemli olduğunu, farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçildiğini, trafik ışkılarının sarı, kırmızı, yeşil olduğunu, üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasında yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğine geçileceğini, enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşların daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirileceğini, farkındalığı artırmanın ana amaçlardan birisi olduğunu, 80 milyon vatandaşa daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi.