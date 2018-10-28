Üç aylık yaz tatili dönemi sona mı ediyor?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üç aylık yaz tatilinin değişebileceğini söyledi.

Güncellenme 28 Ekim 2018 13:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine dair ve üç aylık yaz tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

“180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir"

Bakan Selçuk, Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.

“Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yabancı dil öğrenimi meselesiyle ilgili de açıklamada bulundu. Öğrenime ilişkin sistemin, müfredatın değiştirileceğine dikkat çeken Selçuk, "Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu" dedi.