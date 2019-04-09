Uber'den flaş Türkiye kararı! Çekiliyor mu?

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Güncellenme 09 Nisan 2019 17:15

Mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti verenleri bir araya getiren Uber'in, 8+1 araçlar ile verdiği 'XL' hizmetini Türkiye'den çekeceği, yoluna sarı taksiler ile devam edeceği öne sürülmüştü.

“UberXL küçülerek devam edecektir”

Habertürk'ün duyurduğu iddia sonrası şirketten açıklama geldi.

Buna göre, önümüzdeki dönemde XL araçlarını Türkiye'den tamamen çekmeyeceğini kaydeden şirket, bu araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uber her zaman Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet vermiştir. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde UberXL küçülerek devam edecektir."

“Taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz"

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" denildi.

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV’nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.