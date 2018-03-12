UBER ve taksiciler arasındaki gerilim büyüyor!

Taksiciler, UBER’in Türkiye’den engellenmesi için Çağlayan Adliyesi’ne dilekçe verdi. Ayrıca taksiciler UBER’i protesto etmek için Çağlayan meydanında toplandı.

Güncellenme 12 Mart 2018 11:17

UBER ve taksiciler arasındaki gerginlik her geçen gün daha da artıyor. UBER'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da yapıldı. Taksi şoförleri ise adeta Çağlayan Adliyesi'ne çıkarma yaptı. Taksiciler mahkemeye erişim yasağı gelmesi için dilekçe sunarken, UBER ise süre talep etti. Bu durumda ise UBER'e iki hafta süre verilerek mahkeme ertelendi.

Taksiciler Çağlayan meydanında toplandı

Taksiciler, UBER'in yasadışı faaliyet yürüttüğüne dair 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne erişimin engellenmesi için dava açtı. Açılan davanın duruşmaları Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak. Duruşma öncesinde ise taksiciler Çağlayan meydanında toplandı.

UBER’in Türkiye’den çıkarılması istendi

Taksicilerin eylemine CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerindeki pankart ve bayraklarla adliye önüne gelen taksiciler, UBER'in Türkiye'den çıkarılmasını istedi. Bu işten 18 bin taksicinin ekmek kazandığını belirten şoförler, son zamanlarda UBER'e yapılan saldırıların da taksiciler tarafından yapılmadığını söylediler. Ayrıca bu olayların algı operasyonu olduğunu belirttiler.

Kornalarla protesto ettiler

Eyleme destek için çok sayıda taksi adliye önüne geldi. Taksiciler burada kornalarla UBER'i protesto etti.

UBER süre istedi

UBER'e dava açan taksiciler, UBER'e erişimin engellenmesi ve bu konuda tedbir kararı alınması için mahkemeye dilekçe verdi. UBER ise savunma yapmak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme UBER'e 2 hafta süre verdi. Duruşma 4 Haziran'a ertelendi.