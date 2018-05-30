UBER, Türkiye'den çekilecek mi?

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişliği sonrası UBER'den açıklama geldi.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 11:13

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından ağır cezalar geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' dedi. UBER'den konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.

UBER'den açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan UBER ise, Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istediklerini ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlı olduklarını söyledi.

Düzenleme neleri içeriyor?

Düzenlemeye göre, taşıma belgesini UBER gibi uygulamalara kullandıranlara ceza verilecek.

Düzenlemeye göre Uber ve benzeri uygulamalara yetki belgesini kullandıran belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarı, 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.

Bir yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapanların yetki belgeleri iptal edilecek. Aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapması yasaklanacak.