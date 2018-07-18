Twitter o hesapları durdurdu!

Twitter yalan haberler konusunda yaptığı mücadeleye devam ediyor yaptığı bir diğer değişiklik ise mavi tikli hesapların durdurulması oldu.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 10:49

Ürün yöneticisi pozisyonunda olan Kayvon Beykpour Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir seçim sürecine de girilmesine de bağlı olarak "birinci önceliğimiz onaylama programı olmaktan çıktı (seçim dürüstlüğü oldu)" dedi.

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde de Twitter, onaylama sürecini durdurduğunu ilan etti. Charlottesvile’de organize edilen ve beyaz üstünlüğünü savunan gösteriyi organize edilen Jason Keller, onaylı hesaba sahip olması büyük eleştirilerin hedefinde olmasına neden oldu ve onayı durdurmanın ne anlama geldiğini en baştan tanımlamak için açıklama yaptı.

Daha sonra Twitter, onay sürecinin yeniden devreye alındığını ilan etti. Bu sefer onay sürecinin en 4 haftalık süre olduğunu belirtip, sonra devam edilip edilemeyeceğini ve sürece yönelik nasıl bir yol izleneceğine yönelik bilgi vermedi.