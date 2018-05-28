Twitter bunu da yaptı!

Hala günümüzde bir çok Slav halkı tarafından kullanılan Kiril alfabesi ile tweet atan Bulgar kullanıcılar Rus botlarıyla karıştıran Twitter hesaplarını kapattı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 18:31

Twitter yapay zekası tarafından Kiril alfabesiyle atılan tweetleri Rus bot hesaplarıyla karıştırınca Bulgar Twitter kullanıcılarının hesapları kapanmaya başlandı. Bot olduğu şüphesini ortadan kaldırmak için tweet’lerini gizleyen Bulgar blogger Temelkov, “Hey Twitter, Kiril alfabesi Rusya’nın dışında 12 ülkede daha kullanılıyor.” dedi.

Sadece Bulgar kullanıcıları men ediyor

Medyada yer alan haberlere göre Twitter yapay zekası Kiril alfabesi kullanan Bulgarları sadece men ediyor aynı alfabeyi kullanan Belarus ve Ukrayna’dan konu ile ilgili herhangi bir şikayet gelmemiş.

Twitter’den açıklama

Twitter konu ile ilgili yaptığı açıklama da yapay zekanın hata yapmasına sebep olan etkenlerin araştırılacağını ve sorunun en kısa süre de giderileceği yönünde oldu. Hesabı kapatılan kullanıcıların tekrar hesaplarını açması için bir telefon numarası ile doğrulama yaparak bot hesap olmadıklarını ispat etmiş olacaklar.