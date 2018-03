Twitter, bookmarks'ı duyurdu!

Micro blog sitesi Twitter, yeni bir güncelleme daha yaptı. Bir süredir üzerinde çalıştığı ve test ettiği bookmarks (yer imleri) özelliğini kullanıma sundu.

Paylaşımlar arşivlenecek

Twitter kullanıcıları bu özellik sayesinde beğendikleri, saklamak istedikleri ve hatırlamak istedikleri içerikleri arşivleyebilecek. Arşivlenen bu içerikler, retweet ve beğeni gibi takipçiler tarafından görülmeyecek.

Twitter açıklama yaptı

Twitter yaptığı açıklamada, sonradan hızlıca erişebilecek ve kolaylıkla tweetleri kaydedebilecek bir özellik olan Yer İşaretlerini bugün hayata geçirdiklerini, uygulamaya girecek olan özelliğin, içerik paylaşmayı da daha kolay hale getirdiğini, her tweette bulunacak yeni 'paylaş' butonuyla birlikte bir tweetin yer işaretlerine eklenebileceğini, DM ile veya Twitter'ın dışında da paylaşılabileceğini, tüm paylaşma aksiyonlarının bir araya koyulduğunu belirtti.

Today we are rolling out a new ‘share’ icon that allows you to:



☑️Direct Message Tweets to others

☑️Share Tweets via email or text message

☑️Bookmark Tweets you want to save