Tuzu azaltın hayatınızı kurtarın!

Tuz tüketimine dair toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Sabri Ülker Vakfı, Dünya böbrek Günü kapsamında yeni bir kampanya ile gündeme geldi!

Güncellenme 09 Mart 2018 12:38

“Fazla Tuzu Azalt Ömrünü Uzat’ sloganıyla başlatılan kampanyada aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla Dünya Böbrek Günü kapsamında Sabri Ülker Vakfı bir farkındalık kampanyası başlattığını duyurdu.

2018 etkinlikleri kapsamında Tuza Dikkat Haftası etkinliğinde tuz ve sağlık ilişkisi, Türkiye ve Dünya’da tuz tüketimi ve hipertansiyon gibi konu başlıklarına yer verildi.

Diğer referans kurumlarla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafında bir yetişkinin günde tüketmesi gereken tuz miktarı 1 çay kaşığına denk gelirken Türkiye’de bu tüketim ne yazık ki tam 3 katına denk geliyor.

Böbrek hastalıklarına neden oluyor!

Yaşamın olmazsa olmaz bir minerali olan soydum, tuzun içerisinde bulunmaktadır. Sodyum sağlık açısından çok faydalı, sinir sistemi, asit baz dengesi ve kas dokusunun çalışmasında önemli görevleri bulunmaktadır. Ancak tüketiminin aşırıya kaçmasında böbrek rahatsızlıkları başta olmak üzere kalp ve beyin hastalıklara da sebep olmaktadır.

Sabri Ülker Vakfı, topluma sağlıklı ve dengelin yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla ve Türkiye’de tuz tüketimine dikkat çekmeyi hedefleyerek “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” kampanyasını başlattı.

Farkındalık kapsamının duyurusu 8 Mart’ta düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısına alanında uzman akademisyenler ve bilim insanları katıldı. Aynı zamanda toplantının Kadınlar Günü’ne denk gelmesi nedeniyle kadınların tuz tüketimi ve hipertansiyon farkındalığı gibi konularda da yer verildi.

Günde toplam 1 çay kaşığı tuz

Günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarı 1 çay kaşığı yani 5-6 gram olarak sınırlandırılmalı. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, fazla tuz tüketiminin gelecekte toplum sağlığı açısından tehdit oluşturacağına dikkat çekti. Günlük tüketilen tuz miktarının önemli bir oranının tencereye eklenen tuz olduğunu vurguladı.

Mutuş, "Günlük tuz tüketimi İngiltere'de 9, ABD'de 10, Japonya'da 12, Çin'de 13 gram iken bu rakam Türkiye'de 15 gram. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve önemli diğer referans kurumlar günlük toplam tuz alımının, 5-6 grama denk gelen 1 çay kaşığı tuzla sınırlandırılması gerektiğini öneriyor. Aşırı tuz tüketiminin ve beraberinde yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde ilk adım, farkındalık oluşturularak beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının değiştirilmesinden geçiyor. Bu bağlamda "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" projesiyle Vakfımız önemli bir görev üstleniyor. Bugün başlattığımız "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" farkındalık kampanyasıyla açık hava mecraları, sosyal medya ve internet yoluyla, kamuoyu nezdinde farkındalığın artması için çalışmalar gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.