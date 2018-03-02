Tuz büyük tehlike saçıyor!

Yemeklerde hemen hemen herkesin kullandığı tuzun, sağlımız açısından büyük tehlikeleri olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Mart 2018 15:25

Çoğu kişinin sağlığını düşünmeden yemeklere bol bol attığı tuzlar aslında vücudumuzun aslında baş düşmanı olduğu ortaya çıktı. Yemeklere nar ekşisi, limon suyu, sirke atarak aşırı tuz tüketiminin önüne geçerek sağlımızı güvence altına almak için bir adım atabiliriz.

Tuzu günlük 5 grama düşürün

Günlük tuz tüketiminin 5 grama indirilmesi durumunda kalp krizi ve inme nedeniyle 2.5 milyon ölümün önlenebileceği kaydedildi.

Uzmanından tavsiyeler

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, kalp, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyabet, obezite ve kanserin bazı türlerinden korunmak için günlük tuz kullanımının 5 grama indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuzun en önemli kaynağı ekmek

Tuzu az kullanmak kan basıncını kontrol altına alırken, hipertansiyonu da önleyebilir. Bu durumla karşılaşmamak için yapılacak en önemli şeylerden biri de tuzu en aza indirmek. Batı tarzı beslenen kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Tuzun azaltılması demek, kan basıncının kontrol altına alınması demek oluyor. Tuzun en önemli kaynağı ise yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmekteki tuz oranı.

Daha az tüketmek için neler yapılmalı?

Yemeği tatmadan tuz koymayın. Eğer tuzsuz yemek size tatsız geliyorsa biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkiler atarak tatlandırın.

Taze sebze, tuzsuz yemek yiyin ama konserveden mutlaka uzak durun.

Pişirirken ve piştikten sonra yemek tuz atmayın.

Peyniri tuzu azaltılmış şekilde yiyin

Doktor tavsiyesi ile yapay tuz kullanabilirsiniz.

Dışarıda yemek yerken dikkatli olun. Paketli gıdaların fazla tuz içerdiğini göz önünde bulundurun.

Sarımsak, nane, soğan ve kekik tuzsuz yemeklere lezzet katar. Etleri terbiye ederken limon suyu ve sirke kullanın.

Sebze ve meyveler genelde az tuz içeriyor.

Alışverişte aldığınız ürünlerin etiketindeki tuz oranlarını kontrol edin.