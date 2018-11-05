Tütün kullanımını azaltacak uygulama: "Düz paket"

Meclis'ten geçmesi beklenen "düz paket" uygulaması ile sigara tüketiminin azalması bekleniyor.

Güncellenme 05 Kasım 2018 11:04

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, sigarada düz paket uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kanun ile tütün üretimi yeniden azalacak

Dağlı, TBMM komisyonlarında görüşmeleri süren kanun teklifinde bulunan bazı maddelerin tütün tüketimini yeniden azaltacak ciddi önlemler içerdiğini, kanun teklifinde sigaraların marka alameti taşımayan tek tip düz paketlerde sunulacağını, paketin yüzde 85'ini kapsayan resimli sağlık uyarısı bulunacağını, satış noktalarında sigaraların görünür olmaması gibi temel ilkelerin yer alacağını ifade etti.

Düz paket uygulaması önemli bir adım olacak

Düz paket uygulamasının, tütün ürünlerinin kullanımını azaltmada önemli bir adım olacağını aktaran Dağlı, “Öldürücü tütün ürünlerini cazip ürünler gibi sunmamak, paketin reklam ve promosyon aracı olması engellemek, resimli ve yazılı uyarılarının daha etkin olmasını sağlamak, bazı markaların daha az zararlı olduğu algısını yaratan görsel simgeleri kaldırmak için düz paket uygulaması şarttır. Mevcut sigara paketleri, sigarayı daha çekici halde sunar, pazarlar ve tüketimi teşvik eder” dedi.

Diğer ülkelerde bu uygulama sigara kullanımını azalttı

Dağlı, düz paket uygulamasının yalnızca markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılmasını ve markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmamasını öngördüğünü, Avustralya'da düz paket uygulamasının sigara tüketimini azalttığının ispat edildiğini söyledi.

Hani ülkelerde bu uygulayama geçildi?

Öte yandan; Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Norveç, İrlanda ve Macaristan’ın bunu kanunlaştırdığını, uygulamayı kanunlaştırmayı bekleyen ülkelerin ise Kanada, Gürcistan, Romanya, Slovenya ve Tayland olduğunu belirtti.