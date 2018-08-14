Tutuklu Yunan askerleri tahliye oldu

Tutuklanan iki Yunan askeri Mitretodis ve Kouklatzis, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 21:12

Edirne’de Türkiye sınırına geçtikleri iddiası ile tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ‘Hudut Kartalları’nın sınırda devriye attıkları sırada Pazarkule yakınlarında sınır ihlali nedeni ile 1 Mart'ta yakalanan daha sonra da tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tahliye edildi.

2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, iki Yunan askeri, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti. Hakimlik, Mitretodis ve Kouklatzis tahliyesine karar verdi.

Bu gelişme sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunan askeri subayının serbest bırakılmasının bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemi olduğunu ifade etti. Ayrıca Çipras askerlerin özgürlüğünü selamladı.