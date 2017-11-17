Turuncu ve gri listede aranan 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta öldürülen teröristlerin turuncu ve gri listede arandığını açıkladı.

Güncellenme 17 Kasım 2017 18:21

Şırnak Bestler-Dereler kırsalında, icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

Teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (K) Aslı Özkaya, diğerinin gri listede Herekol Heşet (K) Rahmi Ayhan isimli teröristlerin olduğu tespit edildi.

Geçen günlerde düzenlenen operasyonda da yine Bestler-Dereler'de PKK yöneticilerinden “Gülbahar” kod adlı Hülya Eroğlu ölü ele geçirilmişti. Eroğlu da kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan teröristti.