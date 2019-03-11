Türkoğlu, ABD medyasına Kanter'in gerçek yüzünü anlattı

TBF Başkanı Türkoğlu, Enes Kanter'in NBA'deki gücünü FETÖ propagandası olarak kullandığını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 10:11

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’in NBA oyuncusu olarak sahip olduğu popülerliği FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in propagandası için kullandığını söyledi.

Emmy ödüllü programda konuştu

Türkoğlu, NBA’de forma giyen FETÖ’cü Enes Kanter ile ilgili ABD’nin önde gelen spor kanallarından ESPN’in Emmy ödüllü haber programı E:60’a açıklamalarda bulundu.

FETÖ’ye açıkça destek veriyor uyarısı

Enes Kanter’in Fetullah Gülen’e yakınlığıyla tanındığını dile getiren Türkoğlu, bu kişiye açıkça da destek verdiğini, Amerikalı dostlarının Kanter’e karşı dikkatli olması gerektiğini, Türkiye’nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istediği için E:60’a konuştuğunu, Kanter’in NBA’de sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullandığını dile getirdi.

FETÖ tarafından hipnoz edildi

Öte yandan E:60 adlı programda, Kanter’in genetik profesörü olan babasının darbe girişimi sonrası mektup yazarak oğluyla hiçbir ilişkisinin olmadığını belirttiği ve oğlunun FETÖ tarafından hipnotize edildiği belirtildi.