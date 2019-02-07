Türklerin yardımı kestiği FETÖ gazetesi kapandı!
FETÖ'nün yayın organı Zaman Avustralya, ülkede yaşayan Türklerin desteğini çekmesinden ötürü kapandı.
Uzun yıllardan beri Avustralya'da yaşayan Türkler sayesinde ayakta kalan ve yayın hayatını sürdüren FETÖ’nün gazetesi Zaman Avustralya kapandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası hem satışlarında hem de reklam gelirlerinde düşüş yaşayan örgüt gazetesi, Auburn'deki merkezine kilit vurmak zorunda kaldı.
Gazetenin basımına son verildi
Türkiye’ye karalama haberlerine internetten devam eden gazete, basılı yayınına artık son verme kararı aldı. Uzun zamandır maliyetlerini karşılayamayan gazetenin basımına son verildi.
Türkler desteğini çekti
Avustralya'da FETÖ terör örgütüne bağlı kurumlardan desteğini çeken Avustralyalı Türkler, örgüt destekli gazetenin kapanmasını sağladı.
İş yerlerine dağıtılması yasaklandı
Buradaki Türkler, gazeteye açık açık tepki gösterip, reklam vermeyi durdurmuşlardı ve ticari kuruluşların gazetenin iş yerine dağıtılmasına izin verilmemişti.
Örgüt zarara uğradı
Ülkedeki aktif FETÖ okullarına da öğrenci göndermeyen ve okuyan öğrencileri de okuldan alan Türkler, örgüte milyonlarca dolar zarar verdi.
Örgüt hala aktif
Avustralya'daki faaliyetlerini AUF çatısı altında toplayan fakat önemli oranda maddi ve manevi kayba uğrayan FETÖ, ülke genelindeki beş vakıf çatısı altında farklı eğitim kurumlarında hala faaliyet sürdürüyor.