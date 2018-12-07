Türkiye'yi sevindirecek haber! Yaşlılık aylarına büyük zam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, net 540 TL olan yaşlılık aylıklarının, 460 TL daha zamlanarak 1000 TL olmasına dair kanun teklifini onayladı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 17:11

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, yaşlılık aylıklarının 1000 TL’ye çıkarılmasına dair teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul etti. Böylece, net 540 TL olan yaşlılık aylıkları, 460 TL daha zamlanarak 1000 TL oldu.

İşsizlik ve yaşlılık maaşlarına zam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, işsizlik maaşı, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi ve vergi indirimleri gibi düzenlemelerinin bulunduğu kanun teklifi kabul edildi.

Alt sınır 1000 TL olacak

Yaşlılık aylıklarının alt sınırının 1000 TL olmasına dair kanun teklifi, komisyondan geçti. Bu kapsamda, net 540 TL olan yaşlılık aylıkları, 460 TL artırılarak 1000 TL'ye çıkarılacak.